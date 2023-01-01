ليرة لبنانية إلى كولون كوستاريكي

تحويل LBP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٣٥٫٦٦ crc

1.00000 LBP = 0.03566 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / كوستاريكا كولوين
1 LBP0.03566 CRC
5 LBP0.17830 CRC
10 LBP0.35660 CRC
20 LBP0.71321 CRC
50 LBP1.78302 CRC
100 LBP3.56603 CRC
250 LBP8.91507 CRC
500 LBP17.83015 CRC
1000 LBP35.66030 CRC
2000 LBP71.32060 CRC
5000 LBP178.30150 CRC
10000 LBP356.60300 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / جنيه لبناني
1 CRC28.04240 LBP
5 CRC140.21200 LBP
10 CRC280.42400 LBP
20 CRC560.84800 LBP
50 CRC1402.12000 LBP
100 CRC2804.24000 LBP
250 CRC7010.60000 LBP
500 CRC14021.20000 LBP
1000 CRC28042.40000 LBP
2000 CRC56084.80000 LBP
5000 CRC140212.00000 LBP
10000 CRC280424.00000 LBP