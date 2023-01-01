ليرة لبنانية إلى شلن تنزاني

تحويل LBP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
166.67 tzs

1.00000 LBP = 0.16667 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الشلن التنزاني
1 LBP0.16667 TZS
5 LBP0.83334 TZS
10 LBP1.66667 TZS
20 LBP3.33334 TZS
50 LBP8.33335 TZS
100 LBP16.66670 TZS
250 LBP41.66675 TZS
500 LBP83.33350 TZS
1000 LBP166.66700 TZS
2000 LBP333.33400 TZS
5000 LBP833.33500 TZS
10000 LBP1666.67000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه لبناني
1 TZS6.00000 LBP
5 TZS30.00000 LBP
10 TZS60.00000 LBP
20 TZS120.00000 LBP
50 TZS300.00000 LBP
100 TZS600.00000 LBP
250 TZS1500.00000 LBP
500 TZS3000.00000 LBP
1000 TZS6000.00000 LBP
2000 TZS12000.00000 LBP
5000 TZS30000.00000 LBP
10000 TZS60000.00000 LBP