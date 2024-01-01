1 شلن تنزاني إلى ليرة لبنانية

تحويل TZS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
35.08 lbp

1.000 TZS = 35.08 LBP

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٦٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٨1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٤٠٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٨٥٤٫٧٢٩٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه لبناني
1 TZS٣٥٫٠٧٧٦٠ LBP
5 TZS١٧٥٫٣٨٨٠٠ LBP
10 TZS٣٥٠٫٧٧٦٠٠ LBP
20 TZS٧٠١٫٥٥٢٠٠ LBP
50 TZS١٬٧٥٣٫٨٨٠٠٠ LBP
100 TZS٣٬٥٠٧٫٧٦٠٠٠ LBP
250 TZS٨٬٧٦٩٫٤٠٠٠٠ LBP
500 TZS١٧٬٥٣٨٫٨٠٠٠٠ LBP
1000 TZS٣٥٬٠٧٧٫٦٠٠٠٠ LBP
2000 TZS٧٠٬١٥٥٫٢٠٠٠٠ LBP
5000 TZS١٧٥٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TZS٣٥٠٬٧٧٦٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الشلن التنزاني
1 LBP٠٫٠٢٨٥١ TZS
5 LBP٠٫١٤٢٥٤ TZS
10 LBP٠٫٢٨٥٠٨ TZS
20 LBP٠٫٥٧٠١٧ TZS
50 LBP١٫٤٢٥٤٢ TZS
100 LBP٢٫٨٥٠٨٣ TZS
250 LBP٧٫١٢٧٠٨ TZS
500 LBP١٤٫٢٥٤١٥ TZS
1000 LBP٢٨٫٥٠٨٣٠ TZS
2000 LBP٥٧٫٠١٦٦٠ TZS
5000 LBP١٤٢٫٥٤١٥٠ TZS
10000 LBP٢٨٥٫٠٨٣٠٠ TZS