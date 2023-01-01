ليرة لبنانية إلى روبية هندية

تحويل LBP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
5.53 inr

1.00000 LBP = 0.00553 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:15 UTC
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LBP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبية الهندية
1 LBP0.00553 INR
5 LBP0.02765 INR
10 LBP0.05530 INR
20 LBP0.11061 INR
50 LBP0.27651 INR
100 LBP0.55303 INR
250 LBP1.38257 INR
500 LBP2.76514 INR
1000 LBP5.53027 INR
2000 LBP11.06054 INR
5000 LBP27.65135 INR
10000 LBP55.30270 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه لبناني
1 INR180.82300 LBP
5 INR904.11500 LBP
10 INR1808.23000 LBP
20 INR3616.46000 LBP
50 INR9041.15000 LBP
100 INR18082.30000 LBP
250 INR45205.75000 LBP
500 INR90411.50000 LBP
1000 INR180823.00000 LBP
2000 INR361646.00000 LBP
5000 INR904115.00000 LBP
10000 INR1808230.00000 LBP