تحويل INR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

50 روبية هندية إلى ليرة لبنانية

50 inr
53,584 lbp

₹1.000 INR = ل.ل.1,072 LBP

Mid-market exchange rate at 06:04
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.0250.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8581.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه لبناني
1 INR١٬٠٧١٫٦٨٠٠٠ LBP
5 INR٥٬٣٥٨٫٤٠٠٠٠ LBP
10 INR١٠٬٧١٦٫٨٠٠٠٠ LBP
20 INR٢١٬٤٣٣٫٦٠٠٠٠ LBP
50 INR٥٣٬٥٨٤٫٠٠٠٠٠ LBP
100 INR١٠٧٬١٦٨٫٠٠٠٠٠ LBP
250 INR٢٦٧٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ LBP
300 INR٣٢١٬٥٠٤٫٠٠٠٠٠ LBP
500 INR٥٣٥٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ LBP
600 INR٦٤٣٬٠٠٨٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 INR١٬٠٧١٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 INR٢٬١٤٣٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 INR٥٬٣٥٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 INR١٠٬٧١٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
25000 INR٢٦٬٧٩٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50000 INR٥٣٬٥٨٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100000 INR١٠٧٬١٦٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000000 INR١٬٠٧١٬٦٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000000000 INR١٬٠٧١٬٦٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠١٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبية الهندية
1 LBP٠٫٠٠٠٩٣ INR
5 LBP٠٫٠٠٤٦٧ INR
10 LBP٠٫٠٠٩٣٣ INR
20 LBP٠٫٠١٨٦٦ INR
50 LBP٠٫٠٤٦٦٦ INR
100 LBP٠٫٠٩٣٣١ INR
250 LBP٠٫٢٣٣٢٨ INR
500 LBP٠٫٤٦٦٥٦ INR
1000 LBP٠٫٩٣٣١٢ INR
2000 LBP١٫٨٦٦٢٣ INR
5000 LBP٤٫٦٦٥٥٨ INR
10000 LBP٩٫٣٣١١٦ INR