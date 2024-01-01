تحويل INR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف روبية هندية إلى ليرة لبنانية

10,000 inr
10,716,300.00 lbp

₹1.000 INR = ل.ل.1,072 LBP

Mid-market exchange rate at 06:03
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.0170.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8171.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه لبناني
1 INR١٬٠٧١٫٦٣٠٠٠ LBP
5 INR٥٬٣٥٨٫١٥٠٠٠ LBP
10 INR١٠٬٧١٦٫٣٠٠٠٠ LBP
20 INR٢١٬٤٣٢٫٦٠٠٠٠ LBP
50 INR٥٣٬٥٨١٫٥٠٠٠٠ LBP
100 INR١٠٧٬١٦٣٫٠٠٠٠٠ LBP
250 INR٢٦٧٬٩٠٧٫٥٠٠٠٠ LBP
300 INR٣٢١٬٤٨٩٫٠٠٠٠٠ LBP
500 INR٥٣٥٬٨١٥٫٠٠٠٠٠ LBP
600 INR٦٤٢٬٩٧٨٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 INR١٬٠٧١٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 INR٢٬١٤٣٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 INR٥٬٣٥٨٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 INR١٠٬٧١٦٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
25000 INR٢٦٬٧٩٠٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50000 INR٥٣٬٥٨١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100000 INR١٠٧٬١٦٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000000 INR١٬٠٧١٬٦٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000000000 INR١٬٠٧١٬٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠١٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبية الهندية
1 LBP٠٫٠٠٠٩٣ INR
5 LBP٠٫٠٠٤٦٧ INR
10 LBP٠٫٠٠٩٣٣ INR
20 LBP٠٫٠١٨٦٦ INR
50 LBP٠٫٠٤٦٦٦ INR
100 LBP٠٫٠٩٣٣٢ INR
250 LBP٠٫٢٣٣٢٩ INR
500 LBP٠٫٤٦٦٥٨ INR
1000 LBP٠٫٩٣٣١٥ INR
2000 LBP١٫٨٦٦٣١ INR
5000 LBP٤٫٦٦٥٧٧ INR
10000 LBP٩٫٣٣١٥٤ INR