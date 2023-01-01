ليرة لبنانية إلى تالا ساموي

تحويل LBP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.18 wst

1.00000 LBP = 0.00018 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
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LBP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Samoan Tala
1 LBP0.00018 WST
5 LBP0.00090 WST
10 LBP0.00180 WST
20 LBP0.00360 WST
50 LBP0.00899 WST
100 LBP0.01798 WST
250 LBP0.04496 WST
500 LBP0.08991 WST
1000 LBP0.17982 WST
2000 LBP0.35964 WST
5000 LBP0.89911 WST
10000 LBP1.79821 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / جنيه لبناني
1 WST5561.10000 LBP
5 WST27805.50000 LBP
10 WST55611.00000 LBP
20 WST111222.00000 LBP
50 WST278055.00000 LBP
100 WST556110.00000 LBP
250 WST1390275.00000 LBP
500 WST2780550.00000 LBP
1000 WST5561100.00000 LBP
2000 WST11122200.00000 LBP
5000 WST27805500.00000 LBP
10000 WST55611000.00000 LBP