Lübnan lirasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LBP → WST çevirin

1.000 lbp
0,18 wst

1.00000 LBP = 0.00018 WST

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353751.64191.539290.93171.3474519.00730.796718
1 CAD0.73868911.212851.137060.6882730.99534614.04050.588526
1 NZD0.609050.82450110.9375050.5674820.82066411.57640.485241
1 AUD0.649650.8794641.0666610.6053110.87537112.34810.517588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Samoa Talası
1 LBP0.00018 WST
5 LBP0.00091 WST
10 LBP0.00183 WST
20 LBP0.00365 WST
50 LBP0.00913 WST
100 LBP0.01825 WST
250 LBP0.04563 WST
500 LBP0.09125 WST
1000 LBP0.18250 WST
2000 LBP0.36501 WST
5000 LBP0.91252 WST
10000 LBP1.82503 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Lübnan Lirası
1 WST5479.35000 LBP
5 WST27396.75000 LBP
10 WST54793.50000 LBP
20 WST109587.00000 LBP
50 WST273967.50000 LBP
100 WST547935.00000 LBP
250 WST1369837.50000 LBP
500 WST2739675.00000 LBP
1000 WST5479350.00000 LBP
2000 WST10958700.00000 LBP
5000 WST27396750.00000 LBP
10000 WST54793500.00000 LBP