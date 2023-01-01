ليرة لبنانية إلى أوقية موريتانية

تحويل LBP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
2.53 mru

1.00000 LBP = 0.00253 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 19:8 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LBP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Mauritanian Ouguiya
1 LBP0.00253 MRU
5 LBP0.01266 MRU
10 LBP0.02531 MRU
20 LBP0.05063 MRU
50 LBP0.12656 MRU
100 LBP0.25313 MRU
250 LBP0.63282 MRU
500 LBP1.26564 MRU
1000 LBP2.53127 MRU
2000 LBP5.06254 MRU
5000 LBP12.65635 MRU
10000 LBP25.31270 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه لبناني
1 MRU395.05800 LBP
5 MRU1975.29000 LBP
10 MRU3950.58000 LBP
20 MRU7901.16000 LBP
50 MRU19752.90000 LBP
100 MRU39505.80000 LBP
250 MRU98764.50000 LBP
500 MRU197529.00000 LBP
1000 MRU395058.00000 LBP
2000 MRU790116.00000 LBP
5000 MRU1975290.00000 LBP
10000 MRU3950580.00000 LBP