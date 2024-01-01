1 أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية

تحويل MRU إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
2,246.14 lbp

1.00000 MRU = 2246.14000 LBP

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه لبناني
1 MRU2246.14000 LBP
5 MRU11230.70000 LBP
10 MRU22461.40000 LBP
20 MRU44922.80000 LBP
50 MRU112307.00000 LBP
100 MRU224614.00000 LBP
250 MRU561535.00000 LBP
500 MRU1123070.00000 LBP
1000 MRU2246140.00000 LBP
2000 MRU4492280.00000 LBP
5000 MRU11230700.00000 LBP
10000 MRU22461400.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Mauritanian Ouguiya
1 LBP0.00045 MRU
5 LBP0.00223 MRU
10 LBP0.00445 MRU
20 LBP0.00890 MRU
50 LBP0.02226 MRU
100 LBP0.04452 MRU
250 LBP0.11130 MRU
500 LBP0.22260 MRU
1000 LBP0.44521 MRU
2000 LBP0.89042 MRU
5000 LBP2.22604 MRU
10000 LBP4.45208 MRU