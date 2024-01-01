Lübnan lirasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile LBP → MRU çevirin

1.000 lbp
2,66 mru

1.00000 LBP = 0.00266 MRU

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.13981.453021.651840.94757518.3223
1 GBP1.1695411.25545104.2531.699381.931911.1082321.4288
1 USD0.931550.796527183.04051.35361.538820.8827517.0686
1 INR0.01121830.009592030.012042310.01630050.01853090.01063040.205545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 LBP0.00266 MRU
5 LBP0.01332 MRU
10 LBP0.02664 MRU
20 LBP0.05329 MRU
50 LBP0.13322 MRU
100 LBP0.26645 MRU
250 LBP0.66612 MRU
500 LBP1.33223 MRU
1000 LBP2.66446 MRU
2000 LBP5.32892 MRU
5000 LBP13.32230 MRU
10000 LBP26.64460 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Lübnan Lirası
1 MRU375.31000 LBP
5 MRU1876.55000 LBP
10 MRU3753.10000 LBP
20 MRU7506.20000 LBP
50 MRU18765.50000 LBP
100 MRU37531.00000 LBP
250 MRU93827.50000 LBP
500 MRU187655.00000 LBP
1000 MRU375310.00000 LBP
2000 MRU750620.00000 LBP
5000 MRU1876550.00000 LBP
10000 MRU3753100.00000 LBP