100 Lübnan lirasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile LBP → MRU çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.0004448UM MRU

20:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → MRU çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MRU
1 LBP → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00040.0004
Düşük0.00040.0004
Ortalama0.00040.0004
Değişim0.41%0.51%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → MRU istatistikleri

LBP → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0004, en düşük 0.0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0004 oldu. LBP → MRU kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

LBP → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0004, en düşük 0.0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0004 oldu. LBP → MRU kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.408651.706341.546430.94891.343118.14570.791766
1 CAD0.709911.211331.097810.6736250.95346612.88160.562074
1 NZD0.586050.82553910.9062860.5561040.78712410.63430.464014
1 AUD0.646650.9109041.103410.6136070.86851611.73390.511995

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moritanya ouguiyası
1 LBP0.00044 MRU
5 LBP0.00222 MRU
10 LBP0.00445 MRU
20 LBP0.00890 MRU
50 LBP0.02224 MRU
100 LBP0.04448 MRU
250 LBP0.11119 MRU
500 LBP0.22239 MRU
1000 LBP0.44478 MRU
2000 LBP0.88956 MRU
5000 LBP2.22390 MRU
10000 LBP4.44779 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Lübnan Lirası
1 MRU2248.31000 LBP
5 MRU11241.55000 LBP
10 MRU22483.10000 LBP
20 MRU44966.20000 LBP
50 MRU112415.50000 LBP
100 MRU224831.00000 LBP
250 MRU562077.50000 LBP
500 MRU1124155.00000 LBP
1000 MRU2248310.00000 LBP
2000 MRU4496620.00000 LBP
5000 MRU11241550.00000 LBP
10000 MRU22483100.00000 LBP