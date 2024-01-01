20 Moritanya ouguiyasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MRU → LBP çevirin

20 mru
45.172,20 lbp

1,000 MRU = 2.259 LBP

20:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Lübnan Lirası
1 MRU2.258,61000 LBP
5 MRU11.293,05000 LBP
10 MRU22.586,10000 LBP
20 MRU45.172,20000 LBP
50 MRU112.930,50000 LBP
100 MRU225.861,00000 LBP
250 MRU564.652,50000 LBP
500 MRU1.129.305,00000 LBP
1000 MRU2.258.610,00000 LBP
2000 MRU4.517.220,00000 LBP
5000 MRU11.293.050,00000 LBP
10000 MRU22.586.100,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 LBP0,00044 MRU
5 LBP0,00221 MRU
10 LBP0,00443 MRU
20 LBP0,00886 MRU
50 LBP0,02214 MRU
100 LBP0,04428 MRU
250 LBP0,11069 MRU
500 LBP0,22138 MRU
1000 LBP0,44275 MRU
2000 LBP0,88550 MRU
5000 LBP2,21376 MRU
10000 LBP4,42751 MRU