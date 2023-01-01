ليرة لبنانية إلى دولار بروني

تحويل LBP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٩ bnd

1.00000 LBP = 0.00009 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:1 UTC
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LBP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار بروني
1 LBP0.00009 BND
5 LBP0.00045 BND
10 LBP0.00091 BND
20 LBP0.00182 BND
50 LBP0.00455 BND
100 LBP0.00909 BND
250 LBP0.02274 BND
500 LBP0.04547 BND
1000 LBP0.09094 BND
2000 LBP0.18188 BND
5000 LBP0.45471 BND
10000 LBP0.90942 BND
معدلات التحويل دولار بروني / جنيه لبناني
1 BND10996.10000 LBP
5 BND54980.50000 LBP
10 BND109961.00000 LBP
20 BND219922.00000 LBP
50 BND549805.00000 LBP
100 BND1099610.00000 LBP
250 BND2749025.00000 LBP
500 BND5498050.00000 LBP
1000 BND10996100.00000 LBP
2000 BND21992200.00000 LBP
5000 BND54980500.00000 LBP
10000 BND109961000.00000 LBP