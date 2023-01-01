20 دولار بروني إلى ليرة لبنانية

تحويل BND إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

20 bnd
222050 lbp

1.00000 BND = 11102.50000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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BND إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077589.10621.464971.670150.954318.4166
1GBP1.168711.2593104.1411.712141.951951.1152921.524
1USD0.928050.794092182.69721.35961.550030.885717.092
1INR0.01122260.00960240.012092310.01644070.01874340.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / جنيه لبناني
1 BND11102.50000 LBP
5 BND55512.50000 LBP
10 BND111025.00000 LBP
20 BND222050.00000 LBP
50 BND555125.00000 LBP
100 BND1110250.00000 LBP
250 BND2775625.00000 LBP
500 BND5551250.00000 LBP
1000 BND11102500.00000 LBP
2000 BND22205000.00000 LBP
5000 BND55512500.00000 LBP
10000 BND111025000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار بروني
1 LBP0.00009 BND
5 LBP0.00045 BND
10 LBP0.00090 BND
20 LBP0.00180 BND
50 LBP0.00450 BND
100 LBP0.00901 BND
250 LBP0.02252 BND
500 LBP0.04503 BND
1000 LBP0.09007 BND
2000 LBP0.18014 BND
5000 LBP0.45035 BND
10000 LBP0.90070 BND