ليرة لبنانية إلى كولون سلفادوري

تحويل LBP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٥٨ svc

1.00000 LBP = 0.00058 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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LBP إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / كولون سلفادوري
1 LBP0.00058 SVC
5 LBP0.00291 SVC
10 LBP0.00582 SVC
20 LBP0.01165 SVC
50 LBP0.02912 SVC
100 LBP0.05825 SVC
250 LBP0.14562 SVC
500 LBP0.29123 SVC
1000 LBP0.58247 SVC
2000 LBP1.16494 SVC
5000 LBP2.91234 SVC
10000 LBP5.82468 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / جنيه لبناني
1 SVC1716.83000 LBP
5 SVC8584.15000 LBP
10 SVC17168.30000 LBP
20 SVC34336.60000 LBP
50 SVC85841.50000 LBP
100 SVC171683.00000 LBP
250 SVC429207.50000 LBP
500 SVC858415.00000 LBP
1000 SVC1716830.00000 LBP
2000 SVC3433660.00000 LBP
5000 SVC8584150.00000 LBP
10000 SVC17168300.00000 LBP