Ливанские фунты в сальвадорские колоны

Сконвертируйте LBP в SVC по реальному обменному курсу

1000 lbp
0.58 svc

1.00000 LBP = 0.00058 SVC

Среднерыночный курс в 19:43 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса LBP к SVC

1 мин. назад 1 LBP → 0 SVC
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075589.11591.4581.674320.9585518.5317
1GBP1.1613711.2491103.51.693341.944581.1132321.523
1USD0.92980.800576182.861.355651.556780.8912517.2308
1INR0.01122130.00966180.012068510.01636070.01878810.01075610.207951

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Сальвадорский колон
1 LBP0.00058 SVC
5 LBP0.00291 SVC
10 LBP0.00582 SVC
20 LBP0.01165 SVC
50 LBP0.02912 SVC
100 LBP0.05825 SVC
250 LBP0.14562 SVC
500 LBP0.29124 SVC
1000 LBP0.58249 SVC
2000 LBP1.16498 SVC
5000 LBP2.91244 SVC
10000 LBP5.82488 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Ливанский фунт
1 SVC1716.77000 LBP
5 SVC8583.85000 LBP
10 SVC17167.70000 LBP
20 SVC34335.40000 LBP
50 SVC85838.50000 LBP
100 SVC171677.00000 LBP
250 SVC429192.50000 LBP
500 SVC858385.00000 LBP
1000 SVC1716770.00000 LBP
2000 SVC3433540.00000 LBP
5000 SVC8583850.00000 LBP
10000 SVC17167700.00000 LBP