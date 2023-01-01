ليرة لبنانية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل LBP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٦٫٩١ cve

1.00000 LBP = 0.00691 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / اسكودو الرأس الأخضر
1 LBP0.00691 CVE
5 LBP0.03456 CVE
10 LBP0.06912 CVE
20 LBP0.13824 CVE
50 LBP0.34561 CVE
100 LBP0.69122 CVE
250 LBP1.72805 CVE
500 LBP3.45609 CVE
1000 LBP6.91218 CVE
2000 LBP13.82436 CVE
5000 LBP34.56090 CVE
10000 LBP69.12180 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه لبناني
1 CVE144.67200 LBP
5 CVE723.36000 LBP
10 CVE1446.72000 LBP
20 CVE2893.44000 LBP
50 CVE7233.60000 LBP
100 CVE14467.20000 LBP
250 CVE36168.00000 LBP
500 CVE72336.00000 LBP
1000 CVE144672.00000 LBP
2000 CVE289344.00000 LBP
5000 CVE723360.00000 LBP
10000 CVE1446720.00000 LBP