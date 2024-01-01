Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile LBP → CVE çevirin

1.000 lbp
6,87 cve

1.00000 LBP = 0.00687 CVE

10:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546951.073289.11771.452631.65120.94799518.3098
1 GBP1.1700111.25565104.2681.699591.931921.1091621.4225
1 USD0.93180.7964183.03921.353551.538580.8833517.0609
1 INR0.01122110.009590650.012042510.01630010.01852840.01063770.205456

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Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cape Verde Escudosu
1 LBP0.00687 CVE
5 LBP0.03437 CVE
10 LBP0.06875 CVE
20 LBP0.13749 CVE
50 LBP0.34373 CVE
100 LBP0.68747 CVE
250 LBP1.71867 CVE
500 LBP3.43735 CVE
1000 LBP6.87469 CVE
2000 LBP13.74938 CVE
5000 LBP34.37345 CVE
10000 LBP68.74690 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Lübnan Lirası
1 CVE145.46100 LBP
5 CVE727.30500 LBP
10 CVE1454.61000 LBP
20 CVE2909.22000 LBP
50 CVE7273.05000 LBP
100 CVE14546.10000 LBP
250 CVE36365.25000 LBP
500 CVE72730.50000 LBP
1000 CVE145461.00000 LBP
2000 CVE290922.00000 LBP
5000 CVE727305.00000 LBP
10000 CVE1454610.00000 LBP