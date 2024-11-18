Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna Geçmiş Döviz Kurları
Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) Cape Verde escudosuna (CVE) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - CVE için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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LBP → CVE çevrim grafiği
1 LBP = 0,00117 CVE
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Lübnan lirası → Cape Verde escudosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Lübnan lirası Cape Verde escudosuna döviz kuru şu anda 0,001, dünden bu yana %-0.072 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.689 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası Cape Verde escudosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,001 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,001 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.365 artış ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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