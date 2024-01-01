5 Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile LBP → CVE çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001172Esc CVE

04:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 LBP → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00120,0012
Düşük0,00110,0011
Ortalama0,00110,0011
Değişim2.97%5.31%
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1 LBP → CVE istatistikleri

LBP → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0011 oldu. LBP → CVE kurundaki değişiklik 2.97 değerindeydi.

LBP → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. LBP → CVE kurundaki değişiklik 5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34218,1360,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7280,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cape Verde Escudosu
1 LBP0,00117 CVE
5 LBP0,00586 CVE
10 LBP0,01172 CVE
20 LBP0,02344 CVE
50 LBP0,05860 CVE
100 LBP0,11720 CVE
250 LBP0,29300 CVE
500 LBP0,58599 CVE
1000 LBP1,17199 CVE
2000 LBP2,34398 CVE
5000 LBP5,85995 CVE
10000 LBP11,71990 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Lübnan Lirası
1 CVE853,24700 LBP
5 CVE4.266,23500 LBP
10 CVE8.532,47000 LBP
20 CVE17.064,94000 LBP
50 CVE42.662,35000 LBP
100 CVE85.324,70000 LBP
250 CVE213.311,75000 LBP
500 CVE426.623,50000 LBP
1000 CVE853.247,00000 LBP
2000 CVE1.706.494,00000 LBP
5000 CVE4.266.235,00000 LBP
10000 CVE8.532.470,00000 LBP