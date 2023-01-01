ليرة لبنانية إلى متكال موزمبيقي

تحويل LBP إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٤٫٢٥ mzn

1.00000 LBP = 0.00425 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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LBP إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / ميثامبيكان
1 LBP0.00425 MZN
5 LBP0.02126 MZN
10 LBP0.04251 MZN
20 LBP0.08503 MZN
50 LBP0.21258 MZN
100 LBP0.42515 MZN
250 LBP1.06288 MZN
500 LBP2.12575 MZN
1000 LBP4.25150 MZN
2000 LBP8.50300 MZN
5000 LBP21.25750 MZN
10000 LBP42.51500 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه لبناني
1 MZN235.21100 LBP
5 MZN1176.05500 LBP
10 MZN2352.11000 LBP
20 MZN4704.22000 LBP
50 MZN11760.55000 LBP
100 MZN23521.10000 LBP
250 MZN58802.75000 LBP
500 MZN117605.50000 LBP
1000 MZN235211.00000 LBP
2000 MZN470422.00000 LBP
5000 MZN1176055.00000 LBP
10000 MZN2352110.00000 LBP