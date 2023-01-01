ليرة لبنانية إلى فاتو فانواتي

تحويل LBP إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٨ vuv

1.00000 LBP = 0.00812 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / فاتو فانواتو
1 LBP0.00812 VUV
5 LBP0.04059 VUV
10 LBP0.08117 VUV
20 LBP0.16234 VUV
50 LBP0.40586 VUV
100 LBP0.81171 VUV
250 LBP2.02928 VUV
500 LBP4.05855 VUV
1000 LBP8.11710 VUV
2000 LBP16.23420 VUV
5000 LBP40.58550 VUV
10000 LBP81.17100 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / جنيه لبناني
1 VUV123.19700 LBP
5 VUV615.98500 LBP
10 VUV1231.97000 LBP
20 VUV2463.94000 LBP
50 VUV6159.85000 LBP
100 VUV12319.70000 LBP
250 VUV30799.25000 LBP
500 VUV61598.50000 LBP
1000 VUV123197.00000 LBP
2000 VUV246394.00000 LBP
5000 VUV615985.00000 LBP
10000 VUV1231970.00000 LBP