Lübnan lirasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile LBP → VUV çevirin

1.000 lbp
8 vuv

1.00000 LBP = 0.00811 VUV

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353751.64191.539290.93171.3474519.00730.796718
1 CAD0.73868911.212851.137060.6882730.99534614.04050.588526
1 NZD0.609050.82450110.9375050.5674820.82066411.57640.485241
1 AUD0.649650.8794641.0666610.6053110.87537112.34810.517588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Vanuatu Vatusu
1 LBP0.00811 VUV
5 LBP0.04055 VUV
10 LBP0.08110 VUV
20 LBP0.16221 VUV
50 LBP0.40552 VUV
100 LBP0.81105 VUV
250 LBP2.02761 VUV
500 LBP4.05523 VUV
1000 LBP8.11045 VUV
2000 LBP16.22090 VUV
5000 LBP40.55225 VUV
10000 LBP81.10450 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Lübnan Lirası
1 VUV123.29800 LBP
5 VUV616.49000 LBP
10 VUV1232.98000 LBP
20 VUV2465.96000 LBP
50 VUV6164.90000 LBP
100 VUV12329.80000 LBP
250 VUV30824.50000 LBP
500 VUV61649.00000 LBP
1000 VUV123298.00000 LBP
2000 VUV246596.00000 LBP
5000 VUV616490.00000 LBP
10000 VUV1232980.00000 LBP