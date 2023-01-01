20 Vanuatu vatusundan Lübnan lirasına
Reel döviz kuru ile VUV → LBP çevirin
VUV → LBP çevrim grafiği
1 VUV = 123,19700 LBP
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Vanuatu vatusundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Lübnan Lirası
|1 VUV
|123.19700 LBP
|5 VUV
|615.98500 LBP
|10 VUV
|1231.97000 LBP
|20 VUV
|2463.94000 LBP
|50 VUV
|6159.85000 LBP
|100 VUV
|12319.70000 LBP
|250 VUV
|30799.25000 LBP
|500 VUV
|61598.50000 LBP
|1000 VUV
|123197.00000 LBP
|2000 VUV
|246394.00000 LBP
|5000 VUV
|615985.00000 LBP
|10000 VUV
|1231970.00000 LBP