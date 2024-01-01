10 bin Lübnan lirasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile LBP → VUV çevirin

10.000 lbp
14 vuv

1,000ل.ل. LBP = 0,001361VT VUV

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim1.18%0.30%
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1 LBP → VUV istatistikleri

LBP → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → VUV kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

LBP → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → VUV kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9020,508

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Lübnan lirasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Vanuatu Vatusu
1 LBP0,00136 VUV
5 LBP0,00680 VUV
10 LBP0,01361 VUV
20 LBP0,02722 VUV
50 LBP0,06804 VUV
100 LBP0,13609 VUV
250 LBP0,34022 VUV
500 LBP0,68045 VUV
1000 LBP1,36089 VUV
2000 LBP2,72178 VUV
5000 LBP6,80445 VUV
10000 LBP13,60890 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Lübnan Lirası
1 VUV734,81100 LBP
5 VUV3.674,05500 LBP
10 VUV7.348,11000 LBP
20 VUV14.696,22000 LBP
50 VUV36.740,55000 LBP
100 VUV73.481,10000 LBP
250 VUV183.702,75000 LBP
500 VUV367.405,50000 LBP
1000 VUV734.811,00000 LBP
2000 VUV1.469.622,00000 LBP
5000 VUV3.674.055,00000 LBP
10000 VUV7.348.110,00000 LBP