Ливанский фунт (LBP)

Название валюты

Ливанский фунт

ل.ل.

Обменный курс для LBP

 USD CAD NZD AUD EUR SGD ZAR GBP
Из LBP0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00020 0.00001
В LBP89500.00000 65407.20000 54339.90000 60264.80000 97743.00000 66713.90000 4920.37000 116149.00000

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