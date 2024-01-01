Ливанский фунт (LBP)
Название валюты
Ливанский фунт
Символ валюты
ل.ل.
Обменный курс для LBP
|USD
|CAD
|NZD
|AUD
|EUR
|SGD
|ZAR
|GBP
|Из LBP
|0.00001
|0.00002
|0.00002
|0.00002
|0.00001
|0.00001
|0.00020
|0.00001
|В LBP
|89500.00000
|65407.20000
|54339.90000
|60264.80000
|97743.00000
|66713.90000
|4920.37000
|116149.00000
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