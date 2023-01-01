Ливанские фунты в эфиопские быры

Сконвертируйте LBP в ETB по реальному обменному курсу

1 000 lbp
3,68 etb

1.00000 LBP = 0.00368 ETB

Среднерыночный курс в 21:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LBP к ETB

1 мин. назад 1 LBP → 0 ETB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075589.11591.457571.674970.95818.5309
1GBP1.1614411.2491103.51.692841.945341.1126621.522
1USD0.92980.800576182.861.355251.557390.8907517.23
1INR0.01122130.00966180.012068510.01635590.01879540.01075010.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в эфиопские быры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Эфиопский быр
1 LBP0.00368 ETB
5 LBP0.01839 ETB
10 LBP0.03678 ETB
20 LBP0.07356 ETB
50 LBP0.18389 ETB
100 LBP0.36779 ETB
250 LBP0.91947 ETB
500 LBP1.83893 ETB
1000 LBP3.67787 ETB
2000 LBP7.35574 ETB
5000 LBP18.38935 ETB
10000 LBP36.77870 ETB
Обменные курсы Эфиопский быр / Ливанский фунт
1 ETB271.89600 LBP
5 ETB1359.48000 LBP
10 ETB2718.96000 LBP
20 ETB5437.92000 LBP
50 ETB13594.80000 LBP
100 ETB27189.60000 LBP
250 ETB67974.00000 LBP
500 ETB135948.00000 LBP
1000 ETB271896.00000 LBP
2000 ETB543792.00000 LBP
5000 ETB1359480.00000 LBP
10000 ETB2718960.00000 LBP