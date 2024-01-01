Lübnan lirasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile LBP → ETB çevirin

1.000 lbp
3,77 etb

1.00000 LBP = 0.00377 ETB

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641361.538580.93181.3471518.99720.7964
1 CAD0.73879811.212641.13670.6884070.99527214.03510.588379
1 NZD0.609250.8246510.937380.5676950.82075111.5740.485207
1 AUD0.649950.879741.066810.6056190.8755812.34720.51762

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Etiyopya Birri
1 LBP0.00377 ETB
5 LBP0.01886 ETB
10 LBP0.03771 ETB
20 LBP0.07543 ETB
50 LBP0.18857 ETB
100 LBP0.37714 ETB
250 LBP0.94286 ETB
500 LBP1.88572 ETB
1000 LBP3.77144 ETB
2000 LBP7.54288 ETB
5000 LBP18.85720 ETB
10000 LBP37.71440 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Lübnan Lirası
1 ETB265.15100 LBP
5 ETB1325.75500 LBP
10 ETB2651.51000 LBP
20 ETB5303.02000 LBP
50 ETB13257.55000 LBP
100 ETB26515.10000 LBP
250 ETB66287.75000 LBP
500 ETB132575.50000 LBP
1000 ETB265151.00000 LBP
2000 ETB530302.00000 LBP
5000 ETB1325755.00000 LBP
10000 ETB2651510.00000 LBP