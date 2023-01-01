ليرة لبنانية إلى بير إثيوبي

تحويل LBP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
3.68 etb

1.00000 LBP = 0.00368 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 19:3 UTC
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LBP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / البر الإثيوبي
1 LBP0.00368 ETB
5 LBP0.01840 ETB
10 LBP0.03680 ETB
20 LBP0.07359 ETB
50 LBP0.18398 ETB
100 LBP0.36796 ETB
250 LBP0.91990 ETB
500 LBP1.83979 ETB
1000 LBP3.67958 ETB
2000 LBP7.35916 ETB
5000 LBP18.39790 ETB
10000 LBP36.79580 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه لبناني
1 ETB271.77000 LBP
5 ETB1358.85000 LBP
10 ETB2717.70000 LBP
20 ETB5435.40000 LBP
50 ETB13588.50000 LBP
100 ETB27177.00000 LBP
250 ETB67942.50000 LBP
500 ETB135885.00000 LBP
1000 ETB271770.00000 LBP
2000 ETB543540.00000 LBP
5000 ETB1358850.00000 LBP
10000 ETB2717700.00000 LBP