10 Lübnan lirasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile LBP → ETB çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001362Br ETB

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 LBP → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0012
Ortalama0,00130,0013
Değişim2.98%12.47%
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1 LBP → ETB istatistikleri

LBP → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → ETB kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

LBP → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → ETB kurundaki değişiklik 12.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5450,9491,34218,1280,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78610,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10510,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Etiyopya Birri
1 LBP0,00136 ETB
5 LBP0,00681 ETB
10 LBP0,01362 ETB
20 LBP0,02724 ETB
50 LBP0,06811 ETB
100 LBP0,13621 ETB
250 LBP0,34053 ETB
500 LBP0,68106 ETB
1000 LBP1,36212 ETB
2000 LBP2,72424 ETB
5000 LBP6,81060 ETB
10000 LBP13,62120 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Lübnan Lirası
1 ETB734,14900 LBP
5 ETB3.670,74500 LBP
10 ETB7.341,49000 LBP
20 ETB14.682,98000 LBP
50 ETB36.707,45000 LBP
100 ETB73.414,90000 LBP
250 ETB183.537,25000 LBP
500 ETB367.074,50000 LBP
1000 ETB734.149,00000 LBP
2000 ETB1.468.298,00000 LBP
5000 ETB3.670.745,00000 LBP
10000 ETB7.341.490,00000 LBP