Ливанские фунты в алжирские динары
Сконвертируйте LBP в DZD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LBP к DZD
1 LBP = 0,00913 DZD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Алжирский динар / Ливанский фунт
|1 DZD
|109.52900 LBP
|5 DZD
|547.64500 LBP
|10 DZD
|1095.29000 LBP
|20 DZD
|2190.58000 LBP
|50 DZD
|5476.45000 LBP
|100 DZD
|10952.90000 LBP
|250 DZD
|27382.25000 LBP
|500 DZD
|54764.50000 LBP
|1000 DZD
|109529.00000 LBP
|2000 DZD
|219058.00000 LBP
|5000 DZD
|547645.00000 LBP
|10000 DZD
|1095290.00000 LBP