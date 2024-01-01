Lübnan lirasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → DZD çevirin

1.000 lbp
8,96 dzd

1.00000 LBP = 0.00896 DZD

10:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546951.073289.11771.452631.65120.94799518.3098
1 GBP1.1700111.25565104.2681.699591.931921.1091621.4225
1 USD0.93180.7964183.03921.353551.538580.8833517.0609
1 INR0.01122110.009590650.012042510.01630010.01852840.01063770.205456

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Lübnan lirasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cezayir Dinarı
1 LBP0.00896 DZD
5 LBP0.04482 DZD
10 LBP0.08964 DZD
20 LBP0.17928 DZD
50 LBP0.44819 DZD
100 LBP0.89639 DZD
250 LBP2.24097 DZD
500 LBP4.48194 DZD
1000 LBP8.96387 DZD
2000 LBP17.92774 DZD
5000 LBP44.81935 DZD
10000 LBP89.63870 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Lübnan Lirası
1 DZD111.55900 LBP
5 DZD557.79500 LBP
10 DZD1115.59000 LBP
20 DZD2231.18000 LBP
50 DZD5577.95000 LBP
100 DZD11155.90000 LBP
250 DZD27889.75000 LBP
500 DZD55779.50000 LBP
1000 DZD111559.00000 LBP
2000 DZD223118.00000 LBP
5000 DZD557795.00000 LBP
10000 DZD1115590.00000 LBP