5 Lübnan lirasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → DZD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001490دج DZD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 LBP → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00150,0015
Ortalama0,00150,0015
Değişim0.11%-0.52%
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1 LBP → DZD istatistikleri

LBP → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → DZD kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

LBP → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → DZD kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5450,9491,34218,1280,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78610,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10510,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cezayir Dinarı
1 LBP0,00149 DZD
5 LBP0,00745 DZD
10 LBP0,01490 DZD
20 LBP0,02979 DZD
50 LBP0,07448 DZD
100 LBP0,14895 DZD
250 LBP0,37238 DZD
500 LBP0,74477 DZD
1000 LBP1,48954 DZD
2000 LBP2,97908 DZD
5000 LBP7,44770 DZD
10000 LBP14,89540 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Lübnan Lirası
1 DZD671,35000 LBP
5 DZD3.356,75000 LBP
10 DZD6.713,50000 LBP
20 DZD13.427,00000 LBP
50 DZD33.567,50000 LBP
100 DZD67.135,00000 LBP
250 DZD167.837,50000 LBP
500 DZD335.675,00000 LBP
1000 DZD671.350,00000 LBP
2000 DZD1.342.700,00000 LBP
5000 DZD3.356.750,00000 LBP
10000 DZD6.713.500,00000 LBP