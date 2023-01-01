ليرة لبنانية إلى دينار جزائري

تحويل LBP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
9.14 dzd

1.00000 LBP = 0.00914 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LBP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Algerian Dinar
1 LBP0.00914 DZD
5 LBP0.04569 DZD
10 LBP0.09139 DZD
20 LBP0.18278 DZD
50 LBP0.45695 DZD
100 LBP0.91389 DZD
250 LBP2.28473 DZD
500 LBP4.56946 DZD
1000 LBP9.13892 DZD
2000 LBP18.27784 DZD
5000 LBP45.69460 DZD
10000 LBP91.38920 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه لبناني
1 DZD109.42200 LBP
5 DZD547.11000 LBP
10 DZD1094.22000 LBP
20 DZD2188.44000 LBP
50 DZD5471.10000 LBP
100 DZD10942.20000 LBP
250 DZD27355.50000 LBP
500 DZD54711.00000 LBP
1000 DZD109422.00000 LBP
2000 DZD218844.00000 LBP
5000 DZD547110.00000 LBP
10000 DZD1094220.00000 LBP