Ливанские фунты в оманские риалы
Сконвертируйте LBP в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LBP к OMR
1 LBP = 0,00003 OMR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Оманский риал / Ливанский фунт
|1 OMR
|39039.50000 LBP
|5 OMR
|195197.50000 LBP
|10 OMR
|390395.00000 LBP
|20 OMR
|780790.00000 LBP
|50 OMR
|1951975.00000 LBP
|100 OMR
|3903950.00000 LBP
|250 OMR
|9759875.00000 LBP
|500 OMR
|19519750.00000 LBP
|1000 OMR
|39039500.00000 LBP
|2000 OMR
|78079000.00000 LBP
|5000 OMR
|195197500.00000 LBP
|10000 OMR
|390395000.00000 LBP