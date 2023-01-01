Ливанские фунты в оманские риалы

Сконвертируйте LBP в OMR по реальному обменному курсу

1 000 lbp
0,026 omr

1.00000 LBP = 0.00003 OMR

Среднерыночный курс в 21:0 UTC
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График изменения обменного курса LBP к OMR

1 мин. назад 1 LBP → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.0754589.11181.45811.673850.9579518.53
1GBP1.1614411.2491103.51.693531.944121.112621.522
1USD0.929850.800576182.861.35581.556420.8907517.23
1INR0.01122190.00966180.012068510.01636250.01878370.01075010.207941

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Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

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Обменные курсы Ливанский фунт / Оманский риал
1 LBP0.00003 OMR
5 LBP0.00013 OMR
10 LBP0.00026 OMR
20 LBP0.00051 OMR
50 LBP0.00128 OMR
100 LBP0.00256 OMR
250 LBP0.00640 OMR
500 LBP0.01281 OMR
1000 LBP0.02562 OMR
2000 LBP0.05123 OMR
5000 LBP0.12808 OMR
10000 LBP0.25615 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Ливанский фунт
1 OMR39039.50000 LBP
5 OMR195197.50000 LBP
10 OMR390395.00000 LBP
20 OMR780790.00000 LBP
50 OMR1951975.00000 LBP
100 OMR3903950.00000 LBP
250 OMR9759875.00000 LBP
500 OMR19519750.00000 LBP
1000 OMR39039500.00000 LBP
2000 OMR78079000.00000 LBP
5000 OMR195197500.00000 LBP
10000 OMR390395000.00000 LBP