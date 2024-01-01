50 оманских риалов в ливанские фунты
Сконвертируйте OMR в LBP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса OMR к LBP
1 OMR = 232 588,00000 LBP
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 OMR в LBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|232 606,0000
|232 732,0000
|Низкий
|232 452,0000
|232 409,0000
|В среднем
|232 539,9667
|232 533,1111
|Изменение
|0.03%
|0.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к LBP
За последние 30 дней максимальный курс OMR к LBP составил 232 606,0000, а минимальный — 232 452,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 232 539,9667. Изменение курса OMR к LBP в процентном соотношении составило 0.03.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к LBP составил 232 732,0000, а минимальный — 232 409,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 232 533,1111. Изменение курса OMR к LBP в процентном соотношении составило 0.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ливанские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Оманский риал / Ливанский фунт
|1 OMR
|232 588,00000 LBP
|5 OMR
|1 162 940,00000 LBP
|10 OMR
|2 325 880,00000 LBP
|20 OMR
|4 651 760,00000 LBP
|50 OMR
|11 629 400,00000 LBP
|100 OMR
|23 258 800,00000 LBP
|250 OMR
|58 147 000,00000 LBP
|500 OMR
|116 294 000,00000 LBP
|1000 OMR
|232 588 000,00000 LBP
|2000 OMR
|465 176 000,00000 LBP
|5000 OMR
|1 162 940 000,00000 LBP
|10000 OMR
|2 325 880 000,00000 LBP