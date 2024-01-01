20 оманских риалов в ливанские фунты

Сконвертируйте OMR в LBP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ل.ل.232 600 LBP

Среднерыночный курс в 18:30
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График изменения обменного курса OMR к LBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LBP
1 OMR в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий232 606,0000232 732,0000
Низкий232 452,0000232 409,0000
В среднем232 539,9667232 533,1111
Изменение0.03%0.02%
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Соотношение 1 OMR к LBP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к LBP составил 232 606,0000, а минимальный — 232 452,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 232 539,9667. Изменение курса OMR к LBP в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к LBP составил 232 732,0000, а минимальный — 232 409,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 232 533,1111. Изменение курса OMR к LBP в процентном соотношении составило 0.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Ливанский фунт
1 OMR232 588,00000 LBP
5 OMR1 162 940,00000 LBP
10 OMR2 325 880,00000 LBP
20 OMR4 651 760,00000 LBP
50 OMR11 629 400,00000 LBP
100 OMR23 258 800,00000 LBP
250 OMR58 147 000,00000 LBP
500 OMR116 294 000,00000 LBP
1000 OMR232 588 000,00000 LBP
2000 OMR465 176 000,00000 LBP
5000 OMR1 162 940 000,00000 LBP
10000 OMR2 325 880 000,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Оманский риал
1 LBP0,00000 OMR
5 LBP0,00002 OMR
10 LBP0,00004 OMR
20 LBP0,00009 OMR
50 LBP0,00021 OMR
100 LBP0,00043 OMR
250 LBP0,00107 OMR
500 LBP0,00215 OMR
1000 LBP0,00430 OMR
2000 LBP0,00860 OMR
5000 LBP0,02150 OMR
10000 LBP0,04299 OMR