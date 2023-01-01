ليرة لبنانية إلى ريال عماني

تحويل LBP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٢٦ omr

1.00000 LBP = 0.00003 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال العماني
1 LBP0.00003 OMR
5 LBP0.00013 OMR
10 LBP0.00026 OMR
20 LBP0.00051 OMR
50 LBP0.00128 OMR
100 LBP0.00256 OMR
250 LBP0.00641 OMR
500 LBP0.01282 OMR
1000 LBP0.02564 OMR
2000 LBP0.05128 OMR
5000 LBP0.12819 OMR
10000 LBP0.25638 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه لبناني
1 OMR39004.50000 LBP
5 OMR195022.50000 LBP
10 OMR390045.00000 LBP
20 OMR780090.00000 LBP
50 OMR1950225.00000 LBP
100 OMR3900450.00000 LBP
250 OMR9751125.00000 LBP
500 OMR19502250.00000 LBP
1000 OMR39004500.00000 LBP
2000 OMR78009000.00000 LBP
5000 OMR195022500.00000 LBP
10000 OMR390045000.00000 LBP