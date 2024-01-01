2,000 ريال عماني إلى ليرة لبنانية

تحويل OMR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 omr
465,218,000 lbp

ر.ع.1.000 OMR = ل.ل.232,600 LBP

Mid-market exchange rate at 12:49
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى LBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2531.511.6510.94721.494
1 GBP1.1811.312110.0761.7821.9491.11825.371
1 USD0.90.762183.9021.3581.4850.85219.339
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه لبناني
1 OMR٢٣٢٬٦٠٩٫٠٠٠٠٠ LBP
5 OMR١٬١٦٣٬٠٤٥٫٠٠٠٠٠ LBP
10 OMR٢٬٣٢٦٬٠٩٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 OMR٤٬٦٥٢٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 OMR١١٬٦٣٠٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 OMR٢٣٬٢٦٠٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 OMR٥٨٬١٥٢٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 OMR١١٦٬٣٠٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 OMR٢٣٢٬٦٠٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 OMR٤٦٥٬٢١٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 OMR١٬١٦٣٬٠٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 OMR٢٬٣٢٦٬٠٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال العماني
1 LBP٠٫٠٠٠٠٠ OMR
5 LBP٠٫٠٠٠٠٢ OMR
10 LBP٠٫٠٠٠٠٤ OMR
20 LBP٠٫٠٠٠٠٩ OMR
50 LBP٠٫٠٠٠٢١ OMR
100 LBP٠٫٠٠٠٤٣ OMR
250 LBP٠٫٠٠١٠٧ OMR
500 LBP٠٫٠٠٢١٥ OMR
1000 LBP٠٫٠٠٤٣٠ OMR
2000 LBP٠٫٠٠٨٦٠ OMR
5000 LBP٠٫٠٢١٥٠ OMR
10000 LBP٠٫٠٤٢٩٩ OMR