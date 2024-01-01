Lübnan lirasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile LBP → OMR çevirin

1.000 lbp
0,026 omr

1.00000 LBP = 0.00003 OMR

10:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.14161.453081.651840.9475318.3263
1 GBP1.1695411.25545104.2551.699441.931911.1081821.4334
1 USD0.931550.796527183.04221.353651.538820.8826517.0723
1 INR0.01121810.009591840.012042110.01630070.01853050.01062890.205586

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Lübnan lirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Umman Riyali
1 LBP0.00003 OMR
5 LBP0.00013 OMR
10 LBP0.00026 OMR
20 LBP0.00051 OMR
50 LBP0.00128 OMR
100 LBP0.00257 OMR
250 LBP0.00641 OMR
500 LBP0.01283 OMR
1000 LBP0.02565 OMR
2000 LBP0.05131 OMR
5000 LBP0.12826 OMR
10000 LBP0.25653 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Lübnan Lirası
1 OMR38981.80000 LBP
5 OMR194909.00000 LBP
10 OMR389818.00000 LBP
20 OMR779636.00000 LBP
50 OMR1949090.00000 LBP
100 OMR3898180.00000 LBP
250 OMR9745450.00000 LBP
500 OMR19490900.00000 LBP
1000 OMR38981800.00000 LBP
2000 OMR77963600.00000 LBP
5000 OMR194909000.00000 LBP
10000 OMR389818000.00000 LBP