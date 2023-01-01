Ливанские фунты в кувейтские динары

Сконвертируйте LBP в KWD по реальному обменному курсу

1000 lbp
0.021 kwd

1.00000 LBP = 0.00002 KWD

Среднерыночный курс в 21:10 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса LBP к KWD

1 мин. назад 1 LBP → 0 KWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457951.675230.9583518.5309
1GBP1.1615811.24925103.5131.693481.945871.113221.5246
1USD0.92980.80048182.861.35561.557630.8910517.23
1INR0.01122130.009660640.012068510.01636010.01879840.01075370.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Кувейтский динар
1 LBP0.00002 KWD
5 LBP0.00010 KWD
10 LBP0.00021 KWD
20 LBP0.00041 KWD
50 LBP0.00103 KWD
100 LBP0.00205 KWD
250 LBP0.00513 KWD
500 LBP0.01027 KWD
1000 LBP0.02053 KWD
2000 LBP0.04106 KWD
5000 LBP0.10266 KWD
10000 LBP0.20532 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Ливанский фунт
1 KWD48703.80000 LBP
5 KWD243519.00000 LBP
10 KWD487038.00000 LBP
20 KWD974076.00000 LBP
50 KWD2435190.00000 LBP
100 KWD4870380.00000 LBP
250 KWD12175950.00000 LBP
500 KWD24351900.00000 LBP
1000 KWD48703800.00000 LBP
2000 KWD97407600.00000 LBP
5000 KWD243519000.00000 LBP
10000 KWD487038000.00000 LBP