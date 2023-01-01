ليرة لبنانية إلى دينار كويتي

تحويل LBP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٢١ kwd

1.00000 LBP = 0.00002 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:7 UTC
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LBP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63091.436251.661030.9638518.3203
1GBP1.1528711.2293102.1791.655811.914951.1111921.1208
1USD0.93780.813471183.121.346951.557750.9039517.1812
1INR0.01128280.009786710.012030810.01620490.0187410.01087520.206704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Kuwaiti Dinar
1 LBP0.00002 KWD
5 LBP0.00010 KWD
10 LBP0.00021 KWD
20 LBP0.00041 KWD
50 LBP0.00103 KWD
100 LBP0.00205 KWD
250 LBP0.00514 KWD
500 LBP0.01027 KWD
1000 LBP0.02055 KWD
2000 LBP0.04109 KWD
5000 LBP0.10273 KWD
10000 LBP0.20546 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه لبناني
1 KWD48672.30000 LBP
5 KWD243361.50000 LBP
10 KWD486723.00000 LBP
20 KWD973446.00000 LBP
50 KWD2433615.00000 LBP
100 KWD4867230.00000 LBP
250 KWD12168075.00000 LBP
500 KWD24336150.00000 LBP
1000 KWD48672300.00000 LBP
2000 KWD97344600.00000 LBP
5000 KWD243361500.00000 LBP
10000 KWD486723000.00000 LBP