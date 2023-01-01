Ливанские фунты в гвинейские франки

Сконвертируйте LBP в GNF по реальному обменному курсу

1 000 lbp
571 gnf

1.00000 LBP = 0.57116 GNF

Среднерыночный курс в 21:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LBP к GNF

1 мин. назад 1 LBP → 0 GNF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075589.11591.457681.674970.957918.5309
1GBP1.1614411.2491103.51.692971.945341.1125421.522
1USD0.92980.800576182.861.355351.557390.8906517.23
1INR0.01122130.00966180.012068510.01635710.01879540.01074890.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Гвинейский франк
1 LBP0.57116 GNF
5 LBP2.85579 GNF
10 LBP5.71158 GNF
20 LBP11.42316 GNF
50 LBP28.55790 GNF
100 LBP57.11580 GNF
250 LBP142.78950 GNF
500 LBP285.57900 GNF
1000 LBP571.15800 GNF
2000 LBP1142.31600 GNF
5000 LBP2855.79000 GNF
10000 LBP5711.58000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Ливанский фунт
1 GNF1.75083 LBP
5 GNF8.75415 LBP
10 GNF17.50830 LBP
20 GNF35.01660 LBP
50 GNF87.54150 LBP
100 GNF175.08300 LBP
250 GNF437.70750 LBP
500 GNF875.41500 LBP
1000 GNF1750.83000 LBP
2000 GNF3501.66000 LBP
5000 GNF8754.15000 LBP
10000 GNF17508.30000 LBP