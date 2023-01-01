Ливанские фунты в кенийские шиллинги

Сконвертируйте LBP в KES по реальному обменному курсу

1000 lbp
10 kes

1.00000 LBP = 0.00975 KES

Среднерыночный курс в 19:39 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса LBP к KES

1 мин. назад 1 LBP → 0 KES
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457951.675230.9583518.5309
1GBP1.1615811.24925103.5131.693481.945871.113221.5246
1USD0.92980.80048182.861.35561.557630.8910517.23
1INR0.01122130.009660640.012068510.01636010.01879840.01075370.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Кенийский шиллинг
1 LBP0.00975 KES
5 LBP0.04875 KES
10 LBP0.09751 KES
20 LBP0.19501 KES
50 LBP0.48753 KES
100 LBP0.97505 KES
250 LBP2.43763 KES
500 LBP4.87525 KES
1000 LBP9.75050 KES
2000 LBP19.50100 KES
5000 LBP48.75250 KES
10000 LBP97.50500 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Ливанский фунт
1 KES102.55900 LBP
5 KES512.79500 LBP
10 KES1025.59000 LBP
20 KES2051.18000 LBP
50 KES5127.95000 LBP
100 KES10255.90000 LBP
250 KES25639.75000 LBP
500 KES51279.50000 LBP
1000 KES102559.00000 LBP
2000 KES205118.00000 LBP
5000 KES512795.00000 LBP
10000 KES1025590.00000 LBP