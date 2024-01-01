Lübnan lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LBP → KES çevirin

1.000 lbp
10 kes

1.00000 LBP = 0.00979 KES

10:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.35361.641361.538820.93161.3472518.99750.796242
1 CAD0.73877111.212591.136830.6882210.99530914.03480.58824
1 NZD0.609250.82468110.9375240.5675630.82081211.57420.48511
1 AUD0.649850.8796371.0666410.6053850.8755112.34550.517438

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Lübnan lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kenya Şilini
1 LBP0.00979 KES
5 LBP0.04895 KES
10 LBP0.09791 KES
20 LBP0.19582 KES
50 LBP0.48955 KES
100 LBP0.97909 KES
250 LBP2.44773 KES
500 LBP4.89546 KES
1000 LBP9.79091 KES
2000 LBP19.58182 KES
5000 LBP48.95455 KES
10000 LBP97.90910 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lübnan Lirası
1 KES102.13600 LBP
5 KES510.68000 LBP
10 KES1021.36000 LBP
20 KES2042.72000 LBP
50 KES5106.80000 LBP
100 KES10213.60000 LBP
250 KES25534.00000 LBP
500 KES51068.00000 LBP
1000 KES102136.00000 LBP
2000 KES204272.00000 LBP
5000 KES510680.00000 LBP
10000 KES1021360.00000 LBP