5 Lübnan lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LBP → KES çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001449Ksh KES

05:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KES
1 LBP → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0014
Değişim0.62%0.57%
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1 LBP → KES istatistikleri

LBP → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. LBP → KES kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

LBP → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. LBP → KES kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5460,9491,34318,1350,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7280,512

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Lübnan lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kenya Şilini
1 LBP0,00145 KES
5 LBP0,00724 KES
10 LBP0,01449 KES
20 LBP0,02897 KES
50 LBP0,07243 KES
100 LBP0,14486 KES
250 LBP0,36215 KES
500 LBP0,72429 KES
1000 LBP1,44858 KES
2000 LBP2,89716 KES
5000 LBP7,24290 KES
10000 LBP14,48580 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lübnan Lirası
1 KES690,33300 LBP
5 KES3.451,66500 LBP
10 KES6.903,33000 LBP
20 KES13.806,66000 LBP
50 KES34.516,65000 LBP
100 KES69.033,30000 LBP
250 KES172.583,25000 LBP
500 KES345.166,50000 LBP
1000 KES690.333,00000 LBP
2000 KES1.380.666,00000 LBP
5000 KES3.451.665,00000 LBP
10000 KES6.903.330,00000 LBP