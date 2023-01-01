Ливанские фунты в тихоокеанские франки

Сконвертируйте LBP в XPF по реальному обменному курсу

1 000 lbp
7 xpf

1.00000 LBP = 0.00739 XPF

Среднерыночный курс в 21:17 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса LBP к XPF

1 мин. назад 1 LBP → 0 XPF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.075589.11591.457891.674450.958218.5336
1GBP1.1615111.2492103.5091.693351.944891.1129621.5268
1USD0.92980.800512182.861.355551.55690.890917.2325
1INR0.01122130.009661020.012068510.01635950.01878960.01075190.207971

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Тихоокеанский франк
1 LBP0.00739 XPF
5 LBP0.03697 XPF
10 LBP0.07393 XPF
20 LBP0.14786 XPF
50 LBP0.36966 XPF
100 LBP0.73932 XPF
250 LBP1.84830 XPF
500 LBP3.69660 XPF
1000 LBP7.39321 XPF
2000 LBP14.78642 XPF
5000 LBP36.96605 XPF
10000 LBP73.93210 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Ливанский фунт
1 XPF135.25900 LBP
5 XPF676.29500 LBP
10 XPF1352.59000 LBP
20 XPF2705.18000 LBP
50 XPF6762.95000 LBP
100 XPF13525.90000 LBP
250 XPF33814.75000 LBP
500 XPF67629.50000 LBP
1000 XPF135259.00000 LBP
2000 XPF270518.00000 LBP
5000 XPF676295.00000 LBP
10000 XPF1352590.00000 LBP