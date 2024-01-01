Lübnan lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile LBP → XPF çevirin

1.000 lbp
7 xpf

1.00000 LBP = 0.00742 XPF

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.073389.12791.453091.652120.9475818.3248
1 GBP1.1694311.25515104.2291.699281.932041.1081321.4296
1 USD0.93170.796718183.0411.353851.539290.8828517.0733
1 INR0.01121980.009594270.012042210.01630340.01853650.01063150.205601

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Lübnan lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFP Frangı
1 LBP0.00742 XPF
5 LBP0.03710 XPF
10 LBP0.07421 XPF
20 LBP0.14841 XPF
50 LBP0.37104 XPF
100 LBP0.74207 XPF
250 LBP1.85519 XPF
500 LBP3.71037 XPF
1000 LBP7.42074 XPF
2000 LBP14.84148 XPF
5000 LBP37.10370 XPF
10000 LBP74.20740 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Lübnan Lirası
1 XPF134.75700 LBP
5 XPF673.78500 LBP
10 XPF1347.57000 LBP
20 XPF2695.14000 LBP
50 XPF6737.85000 LBP
100 XPF13475.70000 LBP
250 XPF33689.25000 LBP
500 XPF67378.50000 LBP
1000 XPF134757.00000 LBP
2000 XPF269514.00000 LBP
5000 XPF673785.00000 LBP
10000 XPF1347570.00000 LBP