50 Lübnan lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile LBP → XPF çevirin

50 lbp
0 xpf

1,000ل.ل. LBP = 0,001232₣ XPF

04:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00120,0012
Düşük0,00120,0012
Ortalama0,00120,0012
Değişim-0.78%-0.79%
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1 LBP → XPF istatistikleri

LBP → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. LBP → XPF kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

LBP → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. LBP → XPF kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2480,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2150,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8630,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9130,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFP Frangı
1 LBP0,00123 XPF
5 LBP0,00616 XPF
10 LBP0,01232 XPF
20 LBP0,02465 XPF
50 LBP0,06162 XPF
100 LBP0,12323 XPF
250 LBP0,30808 XPF
500 LBP0,61616 XPF
1000 LBP1,23231 XPF
2000 LBP2,46462 XPF
5000 LBP6,16155 XPF
10000 LBP12,32310 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Lübnan Lirası
1 XPF811,48200 LBP
5 XPF4.057,41000 LBP
10 XPF8.114,82000 LBP
20 XPF16.229,64000 LBP
50 XPF40.574,10000 LBP
100 XPF81.148,20000 LBP
250 XPF202.870,50000 LBP
500 XPF405.741,00000 LBP
1000 XPF811.482,00000 LBP
2000 XPF1.622.964,00000 LBP
5000 XPF4.057.410,00000 LBP
10000 XPF8.114.820,00000 LBP